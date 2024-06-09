Томас Тухель, который покидает пост главного тренера «Баварии», провёл встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, 50-летний немецкий тренер рассказал Рэтклиффу, как он собирается решать текущие проблемы в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что речь шла о ситуации с нападающим Джедоном Санчо, который конфликтовал с Эриком тен Хагом. Кроме того, обсуждалось положение Мэйсона Маунта, а также другие спортивные вопросы.

Стоит сказать, что сам Тухель неоднократно говорил о желании вернуться в Английскую премьер-лигу, где он уже работал с лондонским «Челси».