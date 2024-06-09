Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»

09 Июня 2024 • 15:16 Комментировать

Полузащитник Жоау Пальинья в обозримом будущем может сменить «Фулхэм» на «Баварию». Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, клубы продвигаются в переговорном процессе и скоро должны закрыть сделку.

Пальинья может подписать с «Баварией» контракт на четыре или на пять сезонов. За португальского опорного полузащитника мюнхенский топ-клуб заплатит около 40-45 миллионов евро.

Отмечается, что видеть Пальинью в своей команде хочет новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани. Сам 28-летний футболист рассчитывает на то, что трансфер будет оформлен ещё до старта чемпионата Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру в 34 года
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет бороться за полузащитника сборной Англии
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тухель встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед» слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд отказался работать с Моуринью слухи
12:24 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер «Челси» ведёт переговоры с «Лестером»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в июне приобрести защитника «Эвертона»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Триппьер назвал самого безумного одноклубника в карьере
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Челси» нацелились на бразильского защитника
10:09 · Англия. Премьер-лига
Известно, в каком чемпионате Хави хочет работать в будущем 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может не подписать Осимхена - названа причина 1
09:25 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать Левандовски, Дибалу и ещё нескольких звёзд в «Фенербахче»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может бесплатно получить полузащитника из АПЛ
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх новых тренеров - названы все имена
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать новую звезду в полузащиту - названо имя 1
Все новости
Рекомендуем