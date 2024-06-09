Раскрыты условия возможного трансфера Пальиньи в «Баварию»

Полузащитник Жоау Пальинья в обозримом будущем может сменить «Фулхэм» на «Баварию». Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, клубы продвигаются в переговорном процессе и скоро должны закрыть сделку.

Пальинья может подписать с «Баварией» контракт на четыре или на пять сезонов. За португальского опорного полузащитника мюнхенский топ-клуб заплатит около 40-45 миллионов евро.

Отмечается, что видеть Пальинью в своей команде хочет новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани. Сам 28-летний футболист рассчитывает на то, что трансфер будет оформлен ещё до старта чемпионата Европы.