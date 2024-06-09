Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гринвуд отказался работать с Моуринью слухи

09 Июня 2024 • 13:28 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд принял решение по возможному трансферу в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в услугах 22-летнего футболиста.

Как стало известно The Sun, «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Гринвудом, но сам футболист не хочет работать с Моуринью. Причина такой позиции игрока неизвестна.

Минувший сезон Гринвуд провел на правах аренды в «Хетафе». За 36 матчей в Испании вингер забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
13:28 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд отказался работать с Моуринью слухи
12:24 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер «Челси» ведёт переговоры с «Лестером»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в июне приобрести защитника «Эвертона»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Триппьер назвал самого безумного одноклубника в карьере
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Челси» нацелились на бразильского защитника
10:09 · Англия. Премьер-лига
Известно, в каком чемпионате Хави хочет работать в будущем 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может не подписать Осимхена - названа причина 1
09:25 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать Левандовски, Дибалу и ещё нескольких звёзд в «Фенербахче»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может бесплатно получить полузащитника из АПЛ
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх новых тренеров - названы все имена
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать новую звезду в полузащиту - названо имя 1
07:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по нападающему Альваресу
05:30 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер рассказал, как с ним попрощался Клопп
05:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата
Все новости
Рекомендуем