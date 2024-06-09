Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд принял решение по возможному трансферу в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в услугах 22-летнего футболиста.

Как стало известно The Sun, «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Гринвудом, но сам футболист не хочет работать с Моуринью. Причина такой позиции игрока неизвестна.

Минувший сезон Гринвуд провел на правах аренды в «Хетафе». За 36 матчей в Испании вингер забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.