Бывший тренер «Челси» ведёт переговоры с «Лестером»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может трудоустроиться в другом английском клубе. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

В услугах специалиста заинтересован «Лестер», который со следующего сезона снова будет выступать в Английской премьер-лиге. «Лисы» вступили в переговоры с Поттером.

Напомним, что в прошлом сезоне пост главного тренера «Лестера» занимал Энцо Мареска. Этим летом специалист договорился о переходе в лондонский «Челси».

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа «лисы» набрали 97 баллов и финишировали на первом месте в турнирной таблице.