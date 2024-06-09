«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в июне приобрести защитника «Эвертона»

Защитник Джерред Брэнтуэйт, выступающий за «Эвертон», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как информирует Liverpool Echo, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». По сообщениям источника, «красные дьяволы» рассчитывают завершить сделку по переходу защитника до 30 июня.

В прошлом сезоне Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 41 матч во всех соревнованиях, в которых три раза поразил ворота соперников. Его контракт с «ирисками» действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Напомним, Брэнтуэйт попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024.