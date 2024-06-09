Моуринью хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Согласно сообщениям таблоида The Sun, в услугах англичанина заинтересован новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«Красные дьяволы» готовы продать игрока, если получат предложение в размере 58 миллионов евро. При этом сам Гринвуд не хочет переходить в команду Моуринью.

В минувшем сезоне Мэйсон выступал на правах аренды за испанский клуб «Хетафе». Нападающий принял участие в 36 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.