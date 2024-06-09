Триппьер назвал самого безумного одноклубника в карьере

Известный английский защитник Киран Триппьер, ныне выступающий за «Ньюкасл», назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось выступать в одной команде.

«Это Диего Коста. Он сумасшедший. Просто безумный, но отлично проявлял себя на поле и в раздевалке. Симеоне мирился с его поведением», - передает слова Триппьера Football Talk в социальных сетях.

Напомним, что Триппьер и Коста вместе выступали за «Атлетико» с 2019 по 2021 год. В настоящий момент нападающий играет в чемпионате Бразилии за клуб «Гремио». В составе сборной Испании форвард забил десять мячей в 24 встречах.