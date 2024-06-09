«Реал» и «Челси» нацелились на бразильского защитника

Бразильский защитник Педро Лима, который выступает на родине за «Спорт Ресифи», имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Интерес к футболисту проявляют клубы из чемпионатов Испании и Англии.

Согласно сведениям журналистов AS, в борьбе за перспективного игрока сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Рыночная стоимость защитника оценивается в шесть-семь миллионов евро. На его счету есть матчи за сборную Бразилии до 20 лет.

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА. «Челси» провел неудачный сезон, финишировав на шестом месте в Премьер-лиге.