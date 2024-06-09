Известно, в каком чемпионате Хави хочет работать в будущем

Хави, который в конце мая был уволен из «Барселоны», определился со своими планами о дальнейшей работе.

Как сообщает Sport.es, испанский специалист в будущем намерен возглавить один из клубов чемпионата Англии. По мнению тренера, в английской Премьер-лиге ему по силам найти нужный и интересный для себя проект. Однако, как отмечается, на данный момент Хави намерен отдохнуть от тренерской деятельности.

Напомним, об увольнении Хави каталонский клуб сообщил 24 мая. Отмечалось, что руководство «сине-гранатовых» было недовольно некоторыми высказываниями тренера относительно трансферной политики клуба. Вместо испанца команду возглавил немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, ранее тренировавший «Баварию» и сборную Германии.