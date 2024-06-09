«Арсенал» может не подписать Осимхена - названа причина

Боссы лондонского «Арсенала» дали понять, что не собираются платить 130 миллионов евро отступных за трансфер форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, после этого решения «канониров» неаполитанская сторона может пересмотреть свои запросы и немного снизить стоимость бомбардира. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок трудового соглашения между сторона ми рассчитан до лета 2026 года.