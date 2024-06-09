Моуринью хочет подписать Левандовски, Дибалу и ещё нескольких звёзд в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет серьезно усилить свою новую команду перед стартом следующего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям источника, «Особенный» заинтересован в приглашении звездных футболистов. В шорт-лист португальца входят: Роберт Левандовски, Рафаэль Варан, Пауло Дибала, Ромелу Лукаку и Арда Гюлер.

Напомним, что Моуринью занял пост главного тренера стамбульского «Фенербахче» в начале июня. 61-летний звездный специалист заключил двухлетнее трудовое соглашение.

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