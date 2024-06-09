«Барселона» может бесплатно получить полузащитника из АПЛ

Опорный полузащитник сборной Нигерии и «Лестера» Уилфред Ндиди может сменить туманный Альбион на Испанию. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего африканца заинтересована каталонская «Барселона». Сам футболист среди имеющихся вариантов продолжения карьеры отдает предпочтение трансферу в стан «сине-гранатовых».

Ндиди достанется новому клубу бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «лисами» истекает в конце июня. За английский коллектив полузащитник выступает с 2017 года. По итогам прошлого сезона «Лестер» вернулся в Премьер-лигу.