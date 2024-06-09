«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх новых тренеров - названы все имена

«Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. По сообщениям журналистов The Sun, руководство манкунианского гранда рассматривает трех новых наставников.

Как стало известно источнику, в сфере интересов «красных дьяволов» находятся Роберто де Дзерби, Гарет Саутгейт и Эдин Терзич. Напомним, что последний вывел дортмундскую «Боруссию» в финал минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» провально выступил в прошедшем сезоне Премьер-лиги, финишировав лишь на восьмой позиции. Команда скрасила провал победой в Кубке Англии.