«Арсенал» хочет подписать новую звезду в полузащиту - названо имя

Полузащитник сборной Бразилии и бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в другом английском клубе. По сведениям инсайдера Руди Галетти, лондонский «Арсенал» нацелен на подписание игрока.

Дуглас находится в списке приоритетов «канониров» на летнее трансферное окно. Рыночная стоимость одного из ведущих футболистов «Астон Виллы» оценивается в 70 миллионов евро. Бразилец связан контрактом с клубом до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Луис поучаствовал в 53 поединках, в которых отметился десятью забитыми мячам и десятью голевыми передачами.