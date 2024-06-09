«Манчестер Сити» принял решение по нападающему Альваресу

В «Манчестер Сити» отреагировали на появившиеся слухи в сети о возможном уходе из команды аргентинского форварда Хулиана Альвареса. 24-летний чемпион мира якобы хочет сменить клубную прописку из-за недостаточного количества игровой практики.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» не собираются расставаться с игроком в текущее трансферное окно. Руководство клуба хочет оставить аргентинца в команде на следующий сезон.

Ранее в прессе появилась новость об интересе к Альваресу со стороны лондонского «Челси» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Хулиан провел 54 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.