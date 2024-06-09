Макаллистер рассказал, как с ним попрощался Клопп

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер вспомнил о беседе, которую с ним провёл Юрген Клопп перед уходом из клуба.

По окончании сезона немецкий тренер покинул должность во главе «красных», которую занимал с 2015 года. Аргентинский хавбек пополнил ряды мерсисайдцев лишь прошлым летом, но успел установить прочную связь с Клоппом.

«В какой-то момент мы обнялись, и он сказал: «Жаль, что мы поработали вместе всего год». Также он заверил, что я нахожусь в правильном клубе для дальнейшего развития, но я и так это знал. Я очень рад выступать здесь», – поведал в интервью TyC Sports Макаллистер, ставший автором семи голов и семи результативных передач в 46 матчах за «Ливерпуль».