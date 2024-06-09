«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата

В «Манчестер Юнайтед» не приняли окончательного решения по будущему полузащитника Софьяна Амрабата.

По ходу минувшего сезона различные источники неоднократно сообщали о том, что «красные дьяволы» практически точно откажутся от активации пункта выкупа марокканца, арендованного у «Фиорентины». По сведениям журналиста Тайрона Маршалла, 27-летний хавбек всё ещё может остаться в «Манчестер Юнайтед» – итоговое решение пока не принято. Не исключено, что гранд Премьер-лиги всё же воспользуется опцией покупки игрока, предусмотренной в арендном договоре.

Один из факторов, от которого зависит дальнейшее пребывание Софьяна Амрабата в «Манчестер Юнайтед», – возможный уход Эрика тен Хага. Пока неизвестно, продолжит ли тренер работу с командой.