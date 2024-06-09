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Сын Анчелотти откажет клубам из АПЛ и Лиги 1

09 Июня 2024 • 04:02 Комментировать

Давиде Анчелотти, занимающий должность одного из ассистентов Карло Анчелотти в мадридском «Реале», не планирует уходить в другой клуб.

34-летний наставник интересен французскому «Реймсу» и английскому «Лестеру» – в обоих случаях итальянцу был предложен пост главного тренера. Согласно сообщениям Relevo, Анчелотти-младший откажется от обеих возможностей – он предпочитает продолжить работу в тренерском штабе своего отца.

Контракт Давиде Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 2026 года – как и в случае с Карло.

«Реймс» занял девятую строчку в прошедшем розыгрыше Лиги 1. «Лестер» оформил повышение в АПЛ, финишировав на первом месте в Чемпионшипе.

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