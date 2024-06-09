«Ливерпулю» и «Тоттенхэму» интересен полузащитник с ценником в 70 млн евро

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе продолжает привлекать интерес топ-клубов.

25-летний футболист убедительно провёл сезон, благодаря чему удостоился вызова в сборную Англии на Евро-2024. Уже в ближайшие месяцы Эзе может сменить клуб: возможность подписания игрока рассматривают «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», докладывает инсайдер Экрем Конур. В контракте лидера атаки «Кристал Пэлас» прописан пункт отступных в размере 60 млн фунтов стерлингов (чуть больше 70 млн евро).

Эберечи Эзе провёл 27 матчей в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги, записав себе в актив 11 забитых мячей и четыре голевых паса.