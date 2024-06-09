«Бавария» договорилась с игроком сборной Португалии

«Бавария» вновь пытается провернуть трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

Игрок был в шаге от переезда в Мюнхен ещё прошлым летом, но в последний момент сделка сорвалась. Недавно стало известно, что «Бавария» обозначила португальца в качестве приоритетной цели на предстоящее трансферное окно, и теперь интерес подтвердили на родине хавбека. Согласно данным A Bola, мюнхенский гранд уже достиг принципиальной договорённости с Пальиньей. Чтобы долгожданный переход состоялся, предстоит добиться согласия «Фулхэма».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего футболиста в 55 млн евро. Его контракт с «дачниками» рассчитан до 2028 года.