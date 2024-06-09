Шоу: «Хочу сыграть в первом матче на Евро-2024, но не буду рисковать»

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу готовится к возвращению на поле.

Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт поверил в левого защитника и включил его в заявку на Евро-2024, несмотря на полное отсутствие игровой практики с февраля. Объясняя своё решение, Саутгейт заявил, что Шоу должен быть готов к игре второго тура группового этапа против Дании, которая состоится 20 июня. Перед этим – 16 июня – англичанам предстоит встретиться с Сербией.

«Я бы с удовольствием сыграл в первом матче Евро, не могу этого скрывать. Но я не хочу рисковать, потому что другого такого шанса у меня больше не будет. Если я буду чувствовать какие-то проблемы, мне придётся смириться и подождать.

Самое важное для меня сейчас – сосредоточиться на восстановлении формы и помочь сборной Англии выиграть турнир», – цитирует The United Stand Шоу.