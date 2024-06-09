Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден скоро получит повышение к зарплате.

24-летний англичанин окончательно застолбил за собой статус одного из лидеров «горожан» в прошедшем сезоне, по итогам которого был признан лучшим игроком Премьер-лиги. По данным Sun Sport, после Евро-2024 зарплата Фодена повысится – он станет самым высокооплачиваемым британским футболистом за всю историю. Кроме того, звезда сборной Англии встанет в один ряд по величине оклада с Кевином де Брёйне и Эрлингом Холанном.

На счету Фила Фодена 27 забитых мячей и 12 результативных передач в 53 поединках за «Манчестер Сити» в минувшей кампании.