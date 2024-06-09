Викарио рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио сравнил футбол в Английской премьер-лиге и Серии А.

Итальянец пополнил ряды «шпор» прошлым летом, перебравшись из «Эмполи».

«Для меня это была отличная возможность. Может быть, здесь играют в менее тактический футбол, больше полагаются на физику, но я хотел пойти по этому пути. Это полезный опыт, который, на мой взгляд, должен помочь мне.

Иногда сам факт того, что тебе приходится иметь дело с другой культурой, создаёт некоторые проблемы, и даже спустя год ты можешь ощущать, что не адаптировался полностью. Однако, повторюсь, я считаю этот опыт полезным – не только в спортивном, но и в личностном плане, ведь так я покидаю зону комфорта, становлюсь сильнее», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Викарио.