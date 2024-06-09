Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Викарио рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А

09 Июня 2024 • 01:25 Комментировать

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио сравнил футбол в Английской премьер-лиге и Серии А.

Итальянец пополнил ряды «шпор» прошлым летом, перебравшись из «Эмполи».

«Для меня это была отличная возможность. Может быть, здесь играют в менее тактический футбол, больше полагаются на физику, но я хотел пойти по этому пути. Это полезный опыт, который, на мой взгляд, должен помочь мне.

Иногда сам факт того, что тебе приходится иметь дело с другой культурой, создаёт некоторые проблемы, и даже спустя год ты можешь ощущать, что не адаптировался полностью. Однако, повторюсь, я считаю этот опыт полезным – не только в спортивном, но и в личностном плане, ведь так я покидаю зону комфорта, становлюсь сильнее», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Викарио.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эмполи Сборная Италии Гульельмо Викарио ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
01:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с игроком сборной Португалии
01:42 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Хочу сыграть в первом матче на Евро-2024, но не буду рисковать»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории слухи
01:25 · Англия. Премьер-лига
Викарио рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» заинтересован в подписании чемпиона мира
01:00 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Я изо всех сил пытался залечить травму до конца сезона, но перестарался»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» прокомментировал интерес к Хулиану Альваресу из «Манчестер Сити»
00:34 · Англия. Премьер-лига
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» опередил «Ювентус» и «Арсенал» в гонке за форвардом
23:49 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный новый клуб Тирни, с которым готов расстаться «Арсенал»
23:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
23:21 · Англия. Премьер-лига
Раньери рассказал, на что с радостью обменял бы легендарное чемпионство с «Лестером»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт срок будущего контракта Гильерме с «Вест Хэмом» слухи
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» решил расторгнуть контракт с полузащитником
Все новости
Рекомендуем