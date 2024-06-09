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«Аль-Наср» заинтересован в подписании чемпиона мира

09 Июня 2024 • 01:08 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес – одна из трансферных целей «Аль-Насра».

Аргентинец помог команде Унаи Эмери занять четвёртое место и попасть в Лигу чемпионов по итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги, однако уже летом «вилланы» могут потерять одного из ключевых игроков. По данным CaughtOffside, планы на 31-летнего чемпиона мира имеет «Аль-Наср».

Контракт нынешнего вратаря саудовского гранда Давида Оспины подходит к концу, поэтому в клубе задумываются о приобретении нового звёздного кипера.

Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Его соглашение с бирмингемцами действует до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Астон Вилла трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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