Шоу: «Я изо всех сил пытался залечить травму до конца сезона, но перестарался»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как сорвалось его возвращение на поле.

28-летний игрок получил травму в февральском матче против «Лутон Таун». С тех пор латераль не принял участия ни в одной игре, но всё равно попал в заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.

«Я старался изо всех сил, чтобы вернуться до финала [Кубка Англии против «Манчестер Сити»], но, думаю, я перестарался. Я приступил к тренировкам слишком рано, что привело к ещё одной травме подколенного сухожилия, когда до финала оставалось всего три недели», – сказал в интервью Telegraph Люк Шоу.

Напомним, команда Эрика тен Хага смогла выиграть финальную встречу – 2:1.