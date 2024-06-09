Президент «Атлетико» прокомментировал интерес к Хулиану Альваресу из «Манчестер Сити»

Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Аргентинец может покинуть ряды «горожан» нынешним летом, так как не слишком доволен своим положением в команде. «Атлетико» был назван в числе основных претендентов на 24-летнего футболиста наряду с «ПСЖ», «Барселоной» и «Челси».

Впрочем, по словам Сересо, чемпион мира вряд ли станет «матрасником»: «Альварес – игрок «Манчестер Сити», и я не думаю, что он оттуда уйдёт», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова президента мадридского клуба.

Трансферная стоимость Хулиана Альвареса, по оценке Transfermarkt, составляет 90 млн евро.