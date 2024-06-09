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Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»

09 Июня 2024 • 00:34 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу признался, что не должен был выходить на поле в своём последнем матче перед травмой.

Англичанин был вынужденно заменён в концовке первого тайма поединка Премьер-лиги против «Лутон Таун», который прошёл 18 февраля. Игрок так и не успел залечить травму до конца клубного сезона, поэтому с тех пор не принимал участия в матчах, однако это не помешало Гарету Саутгейту включить его в окончательную заявку на Евро-2024.

«В игре с «Астон Виллой» [11 февраля] я почувствовал дискомфорт, из-за чего меня заменили в перерыве. После этого я не тренировался всю неделю, и только за день до матча с «Лутоном» смог вернуться в строй. Я никогда не откажусь играть, если меня об этом просит тренер, но мне не следовало выходить на поле в тот день», – цитирует Mirror Шоу.

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