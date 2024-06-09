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«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов

09 Июня 2024 • 00:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными кандидатурами на позицию центрального защитника.

Шорт-лист «красных дьяволов» возглавляют Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон) и Лени Йоро («Лилль»), сообщает CaughtOffside. В клубе выделили 45 млн фунтов стерлингов (почти 53 млн евро) на трансфер центрбека.

Самый дорогостоящий из вышеприведённых игроков – 18-летний Лени Йоро, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро. Стоимость 24-летнего Тодибо, по версии портала, составляет 35 млн евро, а Инасиу – 45 млн.

Вероятно, трансферные планы «Манчестер Юнайтед» прояснятся, когда клуб примет окончательное решение по будущему рулевого Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лилль Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Жан-Клер Тодибо Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

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