«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов

В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными кандидатурами на позицию центрального защитника.

Шорт-лист «красных дьяволов» возглавляют Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон) и Лени Йоро («Лилль»), сообщает CaughtOffside. В клубе выделили 45 млн фунтов стерлингов (почти 53 млн евро) на трансфер центрбека.

Самый дорогостоящий из вышеприведённых игроков – 18-летний Лени Йоро, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро. Стоимость 24-летнего Тодибо, по версии портала, составляет 35 млн евро, а Инасиу – 45 млн.

Вероятно, трансферные планы «Манчестер Юнайтед» прояснятся, когда клуб примет окончательное решение по будущему рулевого Эрика тен Хага.