«Милан» опередил «Ювентус» и «Арсенал» в гонке за форвардом

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее становится всё ближе к переходу в «Милан».

Приобрести нидерландца можно за 40 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в его контракте с «Болоньей». Как сообщается в отчёте Sky Sport, «Милан» преуспел в переговорах с агентом 23-летнего игрока, опередив других претендентов – «Ювентус» и лондонский «Арсенал». Представитель форварда запрашивал порядка 15 млн евро в виде комиссионных выплат, а «россонери» надеются снизить эту сумму до 10 млн. Как утверждает источник, состоявшаяся сегодня встреча прошла успешно – теперь стороны очень близки к договорённости.

На счету Джошуа Зиркзее 11 забитых голов и пять результативных передач в 34 матчах прошедшего розыгрыша Серии А.