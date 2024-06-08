Назван возможный новый клуб Тирни, с которым готов расстаться «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» не станет удерживать левого защитника Кирана Тирни в предстоящее трансферное окно.

Шотландец не слишком удачно провёл сезон, выступая на правах аренды за «Реал Сосьедад», – игрока вновь подвели частые травмы. Этим летом Тирни вернётся в расположение «канониров», однако в лондонском клубе на него не слишком рассчитывают, поэтому охотно выслушают предложения. Как информирует Football Insider, сам 27-летний футболист с радостью вернулся бы в родной для себя «Селтик». Пока неизвестно, готов ли шотландский гранд подписать своего воспитанника.

Контракт Кирана Тирни с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 12 млн евро.