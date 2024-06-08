Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет видеть в команде своего дорогостоящего товарища по сборной Португалии.

Речь о 19-летнем Жоау Невеше, который принадлежит «Бенфике». Главным претендентом на вундеркинда считается «Манчестер Юнайтед», однако Бернарду Силва призывает опорного хавбека пренебречь интересом «красных дьяволов» ради перехода в «Манчестер Сити», докладывает Transfer News Live со ссылкой на Goal. За юным дарованием следят и другие топ-клубы, в числе которых фигурировали «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Невеша в 55 млн евро. Недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» скоро сделает новое предложение по игроку – на предыдущее «Бенфика» ответила отказом.