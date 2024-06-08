Раньери рассказал, на что с радостью обменял бы легендарное чемпионство с «Лестером»

Знаменитый экс-тренер Клаудио Раньери, недавно завершивший карьеру, рассказал о своём главном сожалении в футболе.

Наиболее значимым достижением итальянца стало сенсационное чемпионство с «Лестером» в Премьер-лиге в сезоне 2015/16. Тем не менее, как признался сам Раньери, он бы обменял этот триумф на нечто более значимое для себя.

«Моё главное сожаление? Я так и не выиграл скудетто со своей «Ромой». Сейчас я могу честно сказать: я бы с радостью обменял титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой», – цитирует Football Italia 72-летнего экс-наставника.

Напомним, что Клаудио Раньери с детства поддерживает «Рому». Он возглавлял римскую команду с 2009 по 2011 год, а также с марта по июнь 2019.