Стало известно, на какой срок вингер «Палмейраса» Луис Гильерме подпишет трудовой договор с «Вест Хэмом».

Ранее сообщалось, что трансфер 18-летнего бразильца обойдется «молотобойцам» в 23 миллиона евро без учета бонусных выплат.

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, что трудовой договор Гильерме с «Вест Хэмом» будет рассчитан до июня 2029 года.

По информации источника, Гильерме отправится в Англию в воскресенье. Во вторник и среду он пройдет медицинское обследование, после чего контракт будет подписан.

В 2024 году Гильерме провел 18 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом.