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«Тоттенхэм» решил расторгнуть контракт с полузащитником

08 Июня 2024 • 23:02 Комментировать

Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в скором времени станет свободным агентом.

Французский футболист провёл прошедший сезон в аренде в турецком «Галатасарае», где так и не проявил себя, не сумев пробиться в основной состав. По данным Footmercato, в «Тоттенхэме» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с полузащитником, поэтому его контракт будет аннулирован. Стороны уже договорились о досрочном расторжении сотрудничества по обоюдному согласию – оно должно состояться в ближайшие дни.

Танги Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года за 62 млн евро. Текущая стоимость 27-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt всего в 8 млн евро.

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