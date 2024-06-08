«Тоттенхэм» решил перехватить трансферную цель «Баварии»

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих интересен не только «Баварии».

Мюнхенский клуб не первый месяц считается главным претендентом на 26-летнего игрока. Судя по всему, гранду Бундеслиги придётся столкнуться с конкуренцией со стороны представителей зарубежных чемпионатов: так, по сообщениям Bild, на Фюриха уже нацелился лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» попробуют перехватить лидера атаки «Штутгарта» у «Баварии» в предстоящее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Криса Фюриха в 28 млн евро. В прошедшей кампании футболист записал себе в актив девять забитых мячей и семь ассистов, проведя 38 матчей.