Руководство лондонского «Челси» не планирует снова отдавать в аренду своего нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По сведениям источника, «Наполи» хочет арендовать 31-летнего бельгийца, но «Челси» ясно дал понять неаполитанцам, что этот вариант исключен. Утверждается, что в контракте Лукаку прописана сумма отступных, которая составляет 44,7 млн евро.

Минувший сезон Лукаку провел за «Рому» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и стал автором четырех голевых передач.

Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.