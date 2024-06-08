«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Ла Лиге

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» занимаются поисками форварда, способного составить конкуренцию молодому Расмусу Хёйлунну. По сведениям журналиста Руди Галетти, английский гранд всерьёз нацелился на 27-летнего Эн-Несири – в скором времени в офис «Севильи» будет направлено предложение на сумму в 15-20 млн евро. Сам игрок уже дал своё согласие на переход в стан манкунианцев.

Юссеф Эн-Несири записал на свой счёт 20 забитых мячей в 41 поединке за «Севилью» в прошедшей кампании. Интерес к футболисту также проявляли лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».