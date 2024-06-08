«Челси» принял решение по Нкунку

Нападающий Кристофер Нкунку не покинет «Челси» в летнее трансферное окно.

Дебютный сезон француза в Англии получился неудачным из-за постоянных травм. Форвард так и не успел закрепиться в составе «синих», в связи с чем в прессе появились слухи о возможном уходе игрока нынешним летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, эти сведения не соответствуют действительности: «Челси» не собирается расставаться с 26-летним футболистом, который также не заинтересован в отъезде.

Напомним, Кристофер Нкунку перебрался в лондонский клуб прошлым летом из «РБ Лейпцига». На счету игрока три забитых мяча в 14 матчах прошедшей кампании.