Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает CaughtOffside, покупка 24-летнего Альвареса является приоритетом для «ПСЖ» этим летом. Сообщается, что парижане хотят предложить аргентинцу долгосрочный трудовой договор. При этом отмечается, что убедить «горожан» продать Альвареса будет непросто.

В минувшем сезоне нападающий появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 13 результативных передач.

Контракт Альвареса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 90 миллионов евро.