Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Альварес — приоритетная трансферная цель «ПСЖ» слухи

08 Июня 2024 • 21:33 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает CaughtOffside, покупка 24-летнего Альвареса является приоритетом для «ПСЖ» этим летом. Сообщается, что парижане хотят предложить аргентинцу долгосрочный трудовой договор. При этом отмечается, что убедить «горожан» продать Альвареса будет непросто.

В минувшем сезоне нападающий появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 13 результативных передач.

Контракт Альвареса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 90 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Нкунку
21:33 · Англия. Премьер-лига
Альварес — приоритетная трансферная цель «ПСЖ» слухи
20:10 · Англия. Премьер-лига
Бразильский талант Гильерме продолжит карьеру в АПЛ слухи
19:01 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь призвал «Манчестер Юнайтед» дать тен Хагу время
18:35 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграет АПЛ в суде – функционер 1
17:56 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» придумал формулу трансфера бразильца из АПЛ
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по 36-летнему Эвансу 1
16:53 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поддержал Рэшфорда
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» не подпишет Гринвуда
16:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Невешу
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» поддержит Лопетеги четырьмя трансферами
15:25 · Англия. Премьер-лига
Леманн не уверен в Артете
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложил 19 млн евро за вратаря
14:32 · Англия. Премьер-лига
В контракте топ-игрока АПЛ есть пункт о «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем