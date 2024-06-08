Вингер «Палмейраса» Луис Гильерме должен перейти в «Вест Хэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «молотобойцы» устно согласовали сделку по 18-летнему бразильцу. Утверждается, что на следующей неделе Гильерме пройдет медосмотр.

Журналист сообщает, что сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 7 миллионов в качестве бонусных выплат.

В 2024 году Гильерме принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

По итогам прошедшего сезона «Вест Хэм» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.