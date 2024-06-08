Ван Галь призвал «Манчестер Юнайтед» дать тен Хагу время

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь считает, что клуб не должен увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера.

«Тен Хага не стоит увольнять? Да, конечно. Ему, как и мне в своё время, нужно больше времени. Я тоже выиграл Кубок Англии, что до меня никто не делал 20 лет [на самом деле – 12 – прим.]. Также в прошлом году они прошли в Лигу чемпионов.

Так что я не думаю, что тен Хага нужно увольнять. Ему нужно больше времени. Да, его есть за что покритиковать, но он показывал и то, что является хорошим тренером», - сказал ван Галь Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» завершил последний чемпионат Англии на восьмом месте.

Тен Хаг: Меня не уволят из «Манчестер Юнайтед», как ван Галя