Звёздный Гризманн интересен клубам АПЛ и МЛС

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на издание Marca, интерес к 33-летнему Гризманну проявляют клубы Английской премьер-лиги и американской МЛС.

Отмечается, что выкупить звёздного Гризманна можно всего за относительно скромную сумму 15 миллионов евро – такая опция прописана в действующем контракте французского футболиста. При этом ранее Антуан говорил о своём намерении продолжить выступления за «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Гризманн провёл 48 матчей, в которых записал на свой счёт 24 гола и 8 результативных передач на партнёров.