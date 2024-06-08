«Манчестер Юнайтед» проиграет АПЛ в суде – функционер

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Уайнесс высказался об иске «Манчестер Сити» против Английской премьер-лиги. Как известно, «горожане» считают незаконными правила АПЛ по независимой оценке сделок с ассоциативными партнёрами. Уайнесс считает, что чемпионы Англии не добьются успеха в суде.

«Я не думаю, что они добьются успеха в этом деле. Правила основаны на законе о конкуренции, и судье будет трудно постановить, что правила, действующие с 1992 года, являются антиконкурентными.

Они используют фразу «тирания большинства», имея в виду то, что определённое решение должны поддержать две трети клубов. Это демократия, это справедливо. И это доказывают годы, в течение которых создалась лучшая лига в мире. Не думаю, что судья вынесет решение против АПЛ.

На мой взгляд, «Манчестер Сити» хочет отвлечь внимание от своих 115 обвинений в нарушении финансовых правил. Они идут по очень опасной дорожке», - сказал Уайнесс Fooball Insider.

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