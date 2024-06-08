«Ювентус» придумал формулу трансфера бразильца из АПЛ

«Ювентус» работает над усилением состава команды. Согласно данным журналиста Даниэле Лонго, туринский клуб готов предложить 30 миллионов евро и Уэстона Маккенни за полузащитника Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что с самим 26-летним Луисом «Ювентус» о летнем трансфере уже договорился. Теперь «старой синьоре» нужно согласовать условия сделки с «Астон Виллой».

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл в различных соревнованиях 53 официальных матча. В них бразилец забил десять голов и отдал десять голевых передач на партнёров. «Астон Вилла» заняла в АПЛ четвёртое место и пробилась в Лигу чемпионов.