«Манчестер Юнайтед» принял решение по 36-летнему Эвансу

В «Манчестер Юнайтед» решили сохранить в своём составе опытного защитника Джонни Эванса. Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» предложили 36-летнему футболисту новый контракт.

Напомним, что Эванс неожиданно вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В сезоне 2023/2024 северный ирландец поучаствовал в 30 официальных матчах «красных дьяволов», в которых записал на свой счёт один голевой пас.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» завершил последний чемпионат Англии на восьмой строчке в таблице. При этом «красные дьяволы» смогли завоевать национальный кубок.