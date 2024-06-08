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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поддержал Рэшфорда

08 Июня 2024 • 16:53 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс высказался об отсутствии Маркуса Рэшфорда в заявке сборной Англии на Евро-2024.

«Я не говорю, правильное решение по Рэшфорду или нет. Думаю, что Маркус – даже если он провёл не лучший сезон – способен сделать что-то особенное. Я знаю его как человека и как игрока, и думаю, что он мог бы что-то предложить, особенно в играх, где трудно вскрыть оборону соперника.

У Рэшфорда есть немного гениальности, немного волшебства, благодаря чему он может приносить победы. Но, опять же, в составе есть много талантливых игроков, есть из кого выбирать», - сказал Джонс в программе Ladbrokes 1-2-Free.

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