«Бенфика» не подпишет Гринвуда

Нападающий Мэйсон Гринвуд не перейдёт в «Бенфику». Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб не заинтересован в подписании 22-летнего англичанина.

Ранее в прессе появились слухи о том, что Гринвуд может оказаться в «Бенфике». Вообще слухи связывают форварда со многими командами, в том числе с итальянским «Ювентусом».

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд выступал в аренде за «Хетафе». В 36 официальных матчах за этот клуб нападающий отличился десятью голами и шестью результативными передачами. Права на Гринвуда принадлежат «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.