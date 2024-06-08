«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Невешу

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению состава и не отказывается от талантливого полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Как сообщает на своих страницах A Bola, «красные дьяволы» в обозримом будущем должны сделать новое предложение по 19-летнему португальцу.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Невеша 60 миллионов евро, но в ответ услышал отказ.

Жоау Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 55 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал два результативных паса на партнёра.