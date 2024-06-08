«Вест Хэм» поддержит Лопетеги четырьмя трансферами

Новым главным тренером «Вест Хэма» стал испанский специалист Хулен Лопетеги. Теперь клуб рассчитывает поддержать рулевого команды несколькими трансферами. Как сообщает портал Goal со ссылкой на GiveMeSport, «молотобойцы» хотят подписать двух защитников, полузащитника и нападающего.

Отметим, что под руководством Дэвида Мойеса «Вест Хэм» занял девятое место в последнем чемпионате Англии. В следующем сезоне «молотобойцы» не будут представлять Англию в еврокубковых турнирах.

Добавим, что следующий чемпионат Англии по обыкновению стартует в середине августа.