Леманн не уверен в Артете

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Йенс Леманн высказался о главном тренере команды Микеле Артете.

«Артета хорошо поработал, но я не уверен, что он подходит команде сейчас. Мы могли дважды выиграть АПЛ. Личность тренера тоже важна. Это победитель или просто хороший парень, который может повысить ваш уровень?» - слова Леманна приводит на своих страницах The Telegraph.

Напомним, что «Арсенал» занял второе место в последнем чемпионате Англии. От «Манчестер Сити», ставшего чемпионом четвёртый год подряд, команда Микеля Артеты отстала на два очка (89 против 91).

Леманн раскритиковал Артету за выбор вратаря